В Подольске ликвидировали 99% ям на дорогах

В округе Подольск идет подготовка дорог к весенне-летнему сезону. С начала текущего года на дорогах округа выявили 3 996 ям, из которых 3 941 или 99% уже устранили. В работе находится 55 ям, сообщает пресс-служба администрации округа.

«С приходом марта наша работа усиливается и расширяется по всем направлениям. Профильный комитет совместно с министерством транспорта региона разработал детальные планы уборки для каждого участка. Будем приводить в порядок остановки, пешеходные ограждения, бортовой камень, а также мыть обочины и дороги, наносить дорожную разметку из высококачественных материалов, таких как термопластик. В настоящее время активно переоборудуется техника — подготовлено 80%», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Коммунальные и дорожные службы Подольска моют и красят 105 остановок. Убирают смет из прибордюрной части на 233,5 км дорог. Моют пешеходные ограждения протяженностью 12 км. Наносят линейную разметку на 76,4 км дорог и разметку на 472 пешеходных переходах. Моют проезжую часть протяженностью 506,5 км. Начали окраску 1 765 погонных метров бортового камня.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.