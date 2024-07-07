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В Подольске водителей проверят на трезвость

Сотрудники Госавтоинспекции городского округа Подольск проводят профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Главная цель мероприятия — профилактика дорожно-транспортного травматизма и пресечение фактов управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения.⁣

За время мероприятия автоинспекторы проводят профилактические беседы и раздают водителям тематические листовки.

С начала рейда уже проверено более 20 водителей. Нарушений не выявлено.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная и уголовная ответственность.

О важности проведения таких мероприятий в летний период ранее на аппаратном совещании напомнил глава муниципалитета Григорий Артамонов.

Эти меры направлены на обеспечение безопасности на дорогах и защиту жизни и здоровья участников дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.