В Подольске дорожники реконструируют автомобильную дорогу

За лето отремонтировали большой объем региональных дорог. Привели в порядок полотно на улицах Курской и Комсомольской, где нанесут разметку. В процессе обновление проспекта Ленина. Но работы на этот год еще не закончены.

«В сентябре специалисты приступят к долгожданной реконструкции автодороги «Дубровицы — б/о «Мечта». Для нас было важно подойти к разработке сложного проекта тщательно, на это потребовалось много времени. Строительство будет вестись в два этапа и завершится в третьем квартале 2025-го», — сказал глава Подольска Григорий Артамонов.

Кроме того, до декабря планируют восстановить мост вблизи деревни Кутьино. Также сделают порядка 1,5 км тротуара в селе Сынково и переходно-скоростную полосу на улице Высотной.

Заменят автобусные павильоны по трем адресам: улица Матросская, Домодедовское шоссе, микрорайон Климовск, проспект 50 лет Октября.

В процессе формирование список по ремонту дорог на следующий год. Планируется, что он будет гораздо больше, чем в текущем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.