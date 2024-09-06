В Подольске дорожники очистили от мусора и смета 10 дорог в округе

Специалисты «Мосавтодора» провели уборочные и ремонтные работы в рамках летнего содержания на 10 региональных дорогах в Подольске, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В черте города Подольска на проспекте Ленина и ул. Красной убрали смет и мусор, на Беляевском проезде спилили ветки деревьев, на улицах Колхозной и Орджоникидзе отремонтировали знаки, на ул. Школьной восстановили работу светофорного объекта, а на Старосимферопольском шоссе в Львовском микрорайоне починили ограждения и на ул. Парковой восстановили линию наружного освещения.

Еще от мусора и смета очистили ул. Строителей в деревне Федюково.

Работы в рамках летнего содержания в Подмосковье продолжаются. Дорожные службы ликвидируют мусор, моют ограждения, остановки, а также чистят проезжую часть. При необходимости ремонтируют знаки, светофоры, линии освещения, остановочные павильоны. Все работы контролируются через автоматизированную систему СКПДИ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.