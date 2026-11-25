В Подольске 64 единицы техники расчищают дороги и тротуары после снегопада

Коммунальные службы Подольска круглосуточно убирают снег на муниципальной дорожной сети протяженностью более 570 километров. В работах задействованы 110 рабочих и 64 единицы техники.

В Подольске коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме после снегопада. Дороги и тротуары круглосуточно расчищают 110 рабочих и 64 единицы техники.

В подрядной организации Подольского дорожного ремонтно-строительного управления рассказали, что в течение дня тротуары и остановочные павильоны обрабатывали реагентом на основе натрия, а проезжую часть — пескосоляной смесью.

24 ноября после 23:00, когда поток пешеходов и автомобилей у станции «Подольск» уменьшился, трактор приступил к расчистке Привокзальной площади.

Ночные бригады убирали снег в центральной части города, спальных микрорайонах и частном секторе. Работы продолжались до передачи смены дневным бригадам.

Текст и медиа: Мария Андрюхина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.