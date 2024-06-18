Поменять дорожную разметку решили рабочие со стройки ТЦ в Подмосковье.

Они закрасили двойные сплошные обычным валиком с черной краской.

Жители Южной улицы оценили инициативу рабочих. По их словам, теперь заезжать к объекту можно как раньше.