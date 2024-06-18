В подмосковном ЖК «Бутово парк — 2» рабочие закрасили двойные сплошные на дороге
Mash: в Подмосковье строители закрасили валиком дорожную разметку
Фото - © Telegram-канал Mash
В подмосковном ЖК «Бутово парк — 2» рабочие со стройки ТЦ закрасили обычным валиком дорожную разметку, пишет Mash.
Поменять дорожную разметку решили рабочие со стройки ТЦ в Подмосковье.
Они закрасили двойные сплошные обычным валиком с черной краской.
Жители Южной улицы оценили инициативу рабочих. По их словам, теперь заезжать к объекту можно как раньше.