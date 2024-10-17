В подмосковном поселке Зеленый установили ограничительные столбики вдоль тротуара

В п. Зеленый Богородского округа установлены ограничительные столбики вдоль тротуара. Жители соглашаются, что на тротуаре, отделенном от проезжей части, они чувствуют себя более защищенными, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Чуть ранее жители поселка обратились к депутату Богородского округа Олегу Волянскому с просьбой посодействовать в установке ограничительных столбиков вдоль тротуара, для препятствия парковки на тротуаре автомобилей.

Раньше для жителей это становилось настоящим приключением — добраться до своего подъезда, особенно людям старшего поколения, в зимнее время, когда заснежено и наледь, а тротуар заставлен и заблокирован автолюбителями.

Силами управления благоустройства администрации округа и МБУ «Городское хозяйство» были установлены ограничительные столбики, для комфортного использования жителями поселка тротуара по назначению.

Нарушителям, решившим припарковать автомобиль на пешеходном тротуаре возле дома, грозит эвакуация машины на штрафстоянку.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.