В подмосковном поселке Селятино начали решать проблему транспортного коллапса

сегодня в 15:30

Проблема с фурами в поселке Селятино устраняется. Сейчас на улицах работают наряды ДПС, помогающие решить проблему транспортного коллапса.

Через поселок уже можно проехать. На веб-сервисе «Яндекс.Пробки» поселок Селятино отмечен зеленым цветом — пробок практически нет.

Вчера в районе поселка были пробки, машины стояли в 2-3 ряда, сейчас вместо 2 рядов — 1 ряд машин.

Жители города выложили в Интернет снятое ими фото и видео, подтверждающее, что проблема транспортного коллапса на сегодняшний день практически решена.

В Селятине реализуется проект экспортно-ориентированного агрологистического индустриального хаба. Деятельность по созданию оптово-распределительного центра, транспортно-логистического комплекса и индустриального парка осуществляется в рамках постановления правительства Подмосковья.

Развитие агрологистического хаба в поселке Селятино привело к значительному увеличению потока грузового транспорта. С учетом перспектив развития и введения новых очередей, нагрузка на улично-дорожную сеть поселка будет постоянно возрастать.

Таможенные терминалы в Селятине располагаются давно, но строительство крупнейшего в стране и единственного экспортно-ориентированного агрологистического хаба внесло дополнительную нагрузку на дороги небольшого поселка.

Самые большие проблемы были у жителей Промышленной улицы. Здесь фуры парковались вдоль жилых домов.

Вчера фуры стояли там в 2 ряда — сегодня трасса почти свободна. У рынка «Емеля» движение также восстановлено, машины свободно проезжают.

Также были загружены улицы Спортивная, Теннисная, Клубная. К 14:00 сегодняшнего дня все эти улицы практически разгружены, движение восстановлено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.