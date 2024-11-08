В подмосковном поселке Мишеронский организуют автопарковку около детского сада
Фото - © Администрация Городского округа Шатура
Заместитель главы администрации городского округа Шатура Анна Глухова еженедельно проводит пешие обходы в населенных пунктах округа. Во время обхода в поселке Мишеронский к Анне Глуховой обратились жители с просьбой организовать парковку для автотранспорта по улице Пролетарская, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Анна Глухова совместно с представителями Мишеронского сектора осмотрели территорию. Рядом расположены детский сад и жилые дома. Очевидно, что парковка для автотранспорта действительно необходима жителям. Для дальнейшей работы следует определить наиболее подходящее место для парковки, учитывая инфраструктуру, количество мест, освещение, доступность и безопасность.
Все пожелания и замечания жителей, зафиксированные в результате пешего обхода в рабочем поселке Мишеронский, переданы профильным структурным подразделениям администрации муниципалитета.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.