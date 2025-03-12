В подмосковной деревне приступили к монтажу металлоконструкций пролета путепровода

«Параллельно продолжается устройство опор моста через р. Синичку, ведется переустройство инженерных коммуникаций, строительство ливневой канализации на примыкании к Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное. Завершить работы планируется в 3 квартале 2026 года. Строительство дублера позволит водителям сэкономить 20-30 минут в пути, снизить нагрузку на «старое» направление Пятницкого шоссе и в целом улучшить транспортную ситуацию в Красногорске и Химках», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Строительство дороги осуществляется с целью улучшения дорожной ситуации на Пятницком шоссе и обеспечения транспортной доступности жителей близлежащих населенных пунктов. Она пройдет от примыкания к «старому» Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное до строящегося выезда из Юрлова. Общая протяженность четырехполосного дублера составит свыше 5,2 км. Проезд по дороге будет бесплатным, так как строительство осуществляется полностью за счет регионального бюджета.

В рамках проекта предусмотрено строительство одноуровневой кольцевой развязки на примыкании к выезду из Юрлова, путепроводов через дорогу из д. Сабурово и в районе СНТ «Гея», а также моста через р. Синичку и разворотной петли при выезде на «старое» Пятницкое шоссе. Для удобства и безопасности жителей будут обустроены пешеходные зоны, велодорожки, светофорные объекты, остановочные павильоны для общественного транспорта и шумозащитные экраны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.