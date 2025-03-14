В подмосковной Аникеевке приступили к укладке асфальта на пролете путепровода

В Красногорске в рамках строительства путепровода в Аникеевке строители приступили к укладке асфальтового покрытия на пролетном строении искусственного сооружения. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Строительная готовность объекта составляет свыше 80%. Параллельно продолжается строительство ливневой канализации, ведется установка барьерного и перильного ограждения, устройство шумозащитных экранов. Открыть движение по путепроводу планируется во 2 квартале», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Новый путепровод будет расположен в створе ул. Аникеевской в составе транспортной развязки общей протяженностью 1,4 км, из них длина путепровода 410 м. Путепровод будет построен с учетом перспективы планируемого путевого развития МЦД-2 «Нахабино-Подольск», а также обеспечит комфортное, бесперебойное и безопасное транспортное сообщение между двумя частями Аникеевки, в том числе для проезда экстренных служб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.