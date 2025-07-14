В Подмосковья завершился этап международной парусной регаты Tenzor Elite Cup

За чемпионский титул, переходящий кубок, а также за возможность заработать рейтинговые очки и солидные призовые боролись 60 сильнейших яхтсменов из российских и интернациональных команд. В их числе — победители и призеры мировых и национальных чемпионатов, обладатели Кубков разных стран в различных классах яхт, участники Олимпийских игр, а также лидеры сборной России по парусному спорту. Спортсмены соревновались в длинных гонках флота на яхтах MX700.

​На протяжении 3 соревновательных дней все участники и гости регаты смогли насладиться береговой развлекательной программой. Для детей состоялся турнир Tenzor Cup Junior на швертботах «Оптимист» и сапах. Кроме того, после соревнований титулованные яхтсмены провели автограф-сессию для всех желающих проведут, а также ответили на вопросы самых маленьких любителей парусного спорта.

​Ветровые условия, несмотря на продолжавшуюся все три гоночных дня 30-градусную жару, были благоприятными. Сила ветра в среднем фиксировалась на отметках 8-12 узлов, но каждый день гонки становились всё сложнее из-за того, что ветер на акватории Пестовского водохранилища менял направления.

​Натиск серьезных соперников из числа парусной элиты страны не сломил боевой настрой команды «PTICHKI Sailing Team», которая в упорной борьбе смогла довести дело до победы по итогам 12 проведенных гонок.

​«Это первая крупная победа для команды на таких знаковых турнирах, мы счастливы и довольны. Каждую гонку мы боролись и ходили стабильно, что принесло свои плоды», — поделился эмоциями тактик команды PTICHKI Sailing Team Константин Носов.

Второе место заняла команда Bars Sailing Team. Лучшие результаты экипаж Максима Батракова показал в гонках финального дня, выиграв три из них, что и позволило завоевать «серебро» по итогам регаты.

​«Все сложилось великолепно, особенно порадовало, что ветер все дни был хороший, несмотря на жару. В последний день у нас были неплохие старты, где-то повезло с ветром, более концентрированно работали, поверили, что еще можно попасть на подиум и старались. Оцениваем свое выступление хорошо, хотя могли бы еще лучше», — отметил рулевой команды Bars Sailing Team Максим Батраков.

И тройку лидеров замкнула команда «Aladdin» Георгия Соколовского, которая уже второй этап подряд финиширует в призах и ведёт очень хорошую борьбу на дистанции.

​«Настраивались на победу, но допустили ошибку в финальной гонке. Вышли на первый знак в лидерах, потом ветер распределился так, что мы шли уже не первыми, где-то ошиблись, где-то не повезло. Ветер здесь очень заходистый, интересно гоняться. К этому этапу мы подошли в очень хорошей форме, усилились новым членом экипажа, стараемся и прогрессируем», — рассказал шкотовый команды «Aladdin» Даниил Майстровский.

​Взлеты и падения в турнирной таблице преследовали многих участников по ходу регаты. Команде «Фордевинд», в составе которой выступили три человека, поначалу не хватало веса, но тем не менее, свои навыки мастера спорта Сергей Авдонин, Виктор Серёжкин и Кирилл Бобошко реализовали отлично, завершив соревнование на четвертом месте. Строчкой ниже финишировали победители прошлого этапа — команда «ФИШЕ», в которой на дебютной для себя позиции рулевого на этом этапе выступал Сергей Марук.

​Преодолев экватор, серия Tenzor Elite Cup 2025 готовится к решающим этапам. Третий этап международного турнира также пройдет в Московской области на акватории Пестовского водохранилища с 4 по 7 сентября. Финальный этап состоится в начале ноября, участники отправятся в Сочи, где уже в морских условиях им предстоит определить победителей всего сезона.

​Организатором регаты выступает подмосковный яхт-клуб Tenzor Sailing Club при поддержке генерального партнера Tenzor Consulting Group, а также министерства физической культуры и спорта Московской области, министерства культуры и туризма Московской области, всероссийской федерации парусного спорта и фонда «Росконгресс».

​Турниры серии Tenzor Elite Cup 2025 проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.