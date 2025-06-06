В Подмосковье завершили монтаж металлоконструкций на левой стороне путепровода в Сабурове

В рамках строительства дублера Пятницкого шоссе в г. о. Красногорске завершен монтаж металлоконструкций на левой стороне пролетного строения путепровода в д. Сабурово. На данный момент продолжаются работы на правой стороне пролета, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Общий вес металлоконструкций составит 1,1 тыс. тонн. Кроме этого, ведется бетонирование стоек опор моста через р. Синичку, ведется асфальтирование разворотной петли. Строители переустраивают инженерные коммуникации, строят ливневую канализацию на примыкании к Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В ведомстве отметили, что завершить основные строительные работы планируется до конца 2026 года. Проезд по дублеру будет бесплатным, так как строительство осуществляется полностью за счет регионального бюджета.

Дублер позволит водителям сэкономить 20-30 минут в пути. Также снизится загрузка «старого» направления Пятницкого шоссе, в целом улучшится транспортная ситуация в городских округах Красногорск и Химки.

Участок строительства новой дороги проходит от примыкания к «старому» Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное до строящегося выезда из Юрлова. Общая протяженность дублера составит свыше 5,2 км, движение будет осуществляться по 4 полосам.

В рамках проекта предусмотрено строительство одноуровневой кольцевой развязки на примыкании к выезду из Юрлова, путепроводов через дорогу из д. Сабурово и в районе СНТ «Гея», а также моста через р. Синичку и разворотной петли при выезде на «старое» Пятницкое шоссе. Для удобства и безопасности жителей будут обустроены пешеходные зоны, велодорожки, светофорные объекты, остановочные павильоны для общественного транспорта и шумозащитные экраны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.