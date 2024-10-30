В Подмосковье завершаются работы в рамках летнего содержания дорог

Дорожные службы Московской области завершают работы в рамках летнего содержания. В работах были задействованы порядка 3,5 тысяч единиц спецтехники на муниципальных и региональных дорогах: поливомоечных машин, автопогрузчиков, автогрейдеров, самосвалов и других видов техники, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Дорожники завершают шестой цикл работ в рамках летнего содержания дорожной сети. Специалисты уже выполнили комплекс уборочных работ: мойку, очистку, окос травы, а также восстановление разметки. Вскоре проведём переход на зимнее содержание, чтобы обеспечить безопасный проезд личного и общественного транспорта в зимний период при неблагоприятных погодных условиях. Сейчас завершаются работы по подготовке спецтехники и противогололёдных материалов, мест складирования снега», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В ведомстве отметили, что работы в рамках летнего содержания проводятся в период с апреля по конец октября. Дорожники провели мойку проезжей части, тротуаров, остановок, ограждений, ликвидировали мусор и нежелательную растительность, в том числе борщевик, на придорожных полосах, а также восстановили разметку, а еще отремонтировали элементы дорожной инфраструктуры: знаки, ограждения, искусственные неровности, линии освещения, знаки и остановочные павильоны. Также все это время продолжался ямочный ремонт — с начала апреля дорожники ликвидировали порядка 300 тысяч дефектов покрытия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.