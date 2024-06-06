В Подмосковье запустят производство гидравлических агрегатов для гражданской авиации

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор АО «Опытно-конструкторское бюро «Аэрокосмические системы» Валерий Шадрин подписали соглашение о строительстве завода.

По словам главы региона, «Аэрокосмические системы» – один из лидеров российского авиа и двигателестроения. Опытно-конструкторское бюро, расположенное в Дубне, на протяжении многих лет занимается разработкой, интеграцией и модернизацией бортовых систем и агрегатов.

«В ближайшие три года компания планирует построить в Подмосковье серийный завод по производству электрических машин и гидравлических агрегатов для гражданской авиации. Общий объем инвестиций – 1,5 млрд рублей, там будет работать около 350 человек», – отметил Андрей Воробьев.

С 2010 года опытно-конструкторским бюро «Аэрокосмические системы» разработаны и поставлены на производство:

− бортовая кабельная сеть самолета МС-21;

− трубопроводная система самолета МС-21;

− система электроснабжения самолета МС-21;

− водовакуумная система и насосная станция самолета МС-21;

− аналогичные системы для других гражданских самолетов России.

«В 2010 году Опытно-конструкторское бюро «Аэрокосмические системы» начало работу. Я горжусь всеми проектами, реализуемыми ОКБ, но одним из самых амбициозных, конечно, считаю участие в программе МС-21. В Московской области мы работаем 33 года. Свыше 3500 специалистов в 10 компаниях корпорации «Промтех» трудятся на территории региона. В ближайшее время приступаем к проектированию агрегатного завода для серийного изготовления электрических машин и гидравлических агрегатов, разрабатываемых в опытно-конструкторском бюро», – сказал Валерий Шадрин.