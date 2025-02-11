В Подмосковье запустили собственный чат-бот для обращений пассажиров

Генеральный директор крупнейшего пассажирского перевозчика Московской области «Мострансавто» Андрей Владимирович Майоров запустил персональный чат-бот АВМ для приема обращений от пассажиров в Telegram . С его помощью пользователи могут сообщить, если их просят оплатить проезд наличными или банковским переводом — кнопка «Берут наличными/переводом», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Имя АВМ — первые буквы инициалов генерального директора компании. Чат-бот упростит процесс общения между пассажирами и Мострансавто, поможет оперативно решить вопросы. Официальный ответ можно будет получить в Telegram. На стороне компании работу АВМ поддерживают профильные специалисты.

«Мы продолжаем внедрять цифровые технологии для повышения качества обслуживания пассажиров и остаемся открытыми для обратной связи. Запуск чат-бота — это еще один шаг к повышению качества обслуживания пассажиров и продвинутый уровень коммуникации с жителями Московской области. Считайте, что это моя виртуальная приемная. Все сообщения я буду просматривать лично, обязательно начну делиться статистикой по закрытым жалобам и интересными кейсами. Как руководитель, я привык видеть все своими глазами и говорить с людьми напрямую, лично. Поэтому я создал этот бот, чтобы быть на связи 24/7. Мы готовы к открытому диалогу», — сказал Майоров.

Чат-бот доступен круглосуточно. Сейчас АВМ запущен в пилотном режиме, позже в нем появится больше категорий для оперативной обработки популярных запросов пассажиров. К обращениям можно прикреплять фото и видео, важно сообщать конкретные сведения: дату и время поездки, номер и наименование маршрута, по возможности гос. рег. номер автобуса и ФИО водителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.