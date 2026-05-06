В Подмосковье запустили поезд Победы к 9 мая

Тематически оформленный электропоезд ЭП2ДМ к 81-й годовщине Победы представили на Киевском вокзале. С 6 мая состав курсирует по МЦД-4 и пригородным маршрутам Киевского и Горьковского направлений, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Электропоезд оформили в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вагоны украшены георгиевскими лентами, гвоздиками и изображениями серебряных журавлей. Общая площадь внешнего оформления превысила 100 квадратных метров.

Внутри состав стал передвижной экспозицией. В вагонах размещено более 80 плакатов и архивных фотографий, посвященных подвигу советского народа, вкладу тружеников тыла и работников транспорта в Победу. Оформление подготовили совместно с Музеем Победы.

«Этот уникальный поезд будет курсировать на постоянной основе и служить напоминанием о великом подвиге советского народа», — отметил заместитель генерального директора — директор по обеспечению перевозочной деятельности ЦППК Олег Ульянов.

Генеральный директор Музея Победы Александр Школьник подчеркнул, что проект позволяет пассажирам познакомиться с материалами экспозиции на Поклонной горе, узнать о «чуде эвакуации», подвиге железнодорожников, медиков, ученых и деятелей культуры.

На МЦД-4 поезд делает остановку на станции Поклонная, рядом с Музеем Победы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.