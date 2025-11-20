В Подмосковье запустили движение по путепроводу между трассами М-8 и А-107

Запущено движение по реконструированному путепроводу на 46-м км федеральной трассы М-8 «Холмогоры» в Пушкинском округе. Длина обновленного путепровода составила 90 метров, а построенных к нему подходов – более 100 метров, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Работы стартовали в ноябре 2024-го и с того момента движение транспорта на данном участке было ограничено.

В настоящее время дорожники ведут масштабные работы по увеличению полос движения с четырех до восьми в рамках реконструкции участка с 35-го по 47-й км трассы М-8, где транспортная проходимость составляет более 220 тысяч автомобилей в сутки.

В Росавтодоре отметили, что существующий путепровод не подходил под габариты реконструируемого участка. Поэтому его полностью разобрали и построили новый с двумя полосами движения в каждом направлении. Так, на демонтаж старого, строительство нового сооружения и подъездов к нему потребовалось меньше года, при этом работы проводились в условиях интенсивного транспортного движения. Кроме того, автомобильные потоки для обеспечения безопасности дорожного движения разделили барьерным ограждением.

Реконструкция путепровода позволила улучшить транспортно-эксплуатационные характеристики объекта в соответствии с требованиями по грузоподъемности и пропускной способности, а также увеличить ширину подмостового габарита для обеспечения движения по восьми полосам движения.

Итогом же всех работ по реконструкции с 35-го по 47-й км трассы М-8 «Холмогоры» станет увеличение полос движения до восьми – десяти по основному ходу и переходно-скоростным полосам для съезда в попутном направлении. Это позволит распределить поток автотранспорта и минимизировать возможность образования пробок на одном из наиболее загруженных участков федеральной трассы. Завершить все этапы реконструкции планируется в 2028 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.