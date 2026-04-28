В Подмосковье запустили автобусы на Савеловском направлении из-за непогоды

Движение поездов между Лебзино и Талдомом временно остановили из-за непогоды и отсутствия напряжения в контактной сети. Для пассажиров организовали четыре компенсационных автобуса на участке Дмитров — Савелово, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На время восстановительных работ электрички в сторону Савелово следуют по укороченному маршруту до станции Дмитров. На участке Дмитров — Савелово организованы компенсационные автобусы с остановкой на станции Талдом.

Для перевозки пассажиров «Мострансавто» выделило четыре автобуса большого класса. Они будут работать до полной нормализации движения. Ситуация не повлияла на движение поездов МЦД-1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.