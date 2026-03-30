В Подмосковье запустили 54 дополнительных поезда на МЖД

На Московской железной дороге с 29 марта назначили 54 дополнительных пригородных поезда и ускорили ряд маршрутов в Подмосковье. Изменения связаны с увеличением скорости движения и возвращением летних электричек, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На МЦД-1 время следования между Лобней и Одинцово сократили на 5 минут — до 84 и 83 минут соответственно. Назначены четыре экспресса Москва — Дубна и два — Москва — Одинцово, восстановлены три экспресса до Одинцово, двум поездам продлили маршрут до Дубны. На Белорусском направлении ускорены семь поездов дальних зон на 10–14 минут, на Савеловском — десять поездов на 9–25 минут.

На Рижском направлении добавили пять поездов, три из них будут курсировать в вечерний час пик. Еще 23 поезда получат дополнительную остановку на платформе Остафьево. На Казанском направлении восстановили семь летних поездов и назначили дополнительный рейс Москва — Панки по воскресеньям в 8:14. Четыре дальних поезда ускорены на 18–29 минут, поезд №6116 Москва — Голутвин — на 11 минут.

На МЦД-4 назначили 12 поездов и еще три по выходным, девять составов ускорены до 34 минут, 28 поездам продлили маршруты. На Киевском направлении восстановлены два летних поезда Москва — Малоярославец, с 24 апреля по пятницам начнет курсировать поезд №6343 отправлением в 17:05.

На Павелецком направлении восстановили шесть летних электричек, назначили 21 поезд и еще шесть по выходным. Дополнительные остановки введены на платформах Дербеневская, Чертаново, Тульская и Ленинская. Поезда №6008 Узуново — Москва и №6208 Ступино — Москва ускорены на 15 и 9 минут соответственно.

На Ярославском направлении поезда №6332 Москва — Александров и №6331 Александров — Москва сократили время в пути на 13 и 19 минут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.