В Подмосковье зафиксировали более 3 млн поездок на электросамокатах с марта
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В Московской области электросамокаты набирают все большую популярность. С начала сезона ими воспользовались более 3 млн раз, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«С начала открытия сезона, с марта, в Московской области уже зафиксировано свыше 3 млн поездок», — отметил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.
Он также добавил, что при этом нарастает дискуссия о том, что некоторые пользователи СИМ не соблюдают правила дорожного движения и создают угрозу для пешеходов.
«В основном это такие нарушения, как передвижение вдвоем на одном электросамокате, проезд по зебре и парковка в неположенном месте. За такие нарушения сервис проката может заблокировать аренду, кроме этого, законодательством предусмотрены штрафы», — подчеркнул Гаджиев.
Правила для электросамокатов
Разрешенная скорость
Максимальная разрешенная скорость, с которой можно ездить на электросамокате — 25 км/ч. В жилых зонах, велосипедных зонах и на дворовых территориях скорость не должна превышать 20 км/ч. Согласно ч.2 ст. 12.29 КоАП РФ за нарушение скорости предусмотрен административный штраф в размере 800 руб.
Где и как можно ездить на электросамокате
Детям младше 7 лет;
— тротуары, пешеходные и велопешеходные дорожки (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон и только в сопровождении взрослых;
Детям от 7 до 14 лет;
— тротуары, пешеходные, велосипедные и велопешеходные дорожки, а также в пределах пешеходных зон;
Детям старше 14 лет и взрослым
— велоинфраструктура → пешеходная зона → обочина → правый край проезжей части, на которой скорость ограничена до 60 км/ч.
На каком самокате можно ехать по проезжей части, где скорость ограничена до 60 км/ч:
- которые оборудованы тормозной системой, звуковым сигналом, световозвращателями (белого цвета спереди, оранжевого или красного цвета с боковых сторон и красного цвета сзади), фарой (фонарем) белого цвета спереди.
- двигаться нужно по ходу движения транспортных средств в один ряд. Запрещаются обгон или объезд с левой стороны.
- при движении в темное время суток, в тоннелях или в условиях недостаточной видимости на СИМ должны быть включены передние фары и задний фонарь. Водителю СИМ нужно быть в одежде со световозвращающими элементами.
Если пользователь СИМ собьет человека и причинит по неосторожности вред его здоровью легкой или средней тяжести, — ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ, штраф 1-1,5 тыс. рублей
Если пользователь СИМ создаст помехи в движении ТС, — по ч. 1 ст. 12.30 КоАП РФ штраф 1 тыс. рублей.
На пешеходном переходе необходимо спешиваться и катить самокат рядом. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля может не успеть отреагировать на человека, который быстро приближается на СИМ.
За проезд пешеходного перехода на СИМ предусмотрен административный штраф в размере 800 руб. согласно ч.2 ст. 12.29 КоАП РФ.
Ездить вдвоем на одном электросамокате запрещено. Управлять самокатом будет намного сложнее — из-за перевеса и неправильного распределения массы легко потерять равновесие даже на простых поворотах, а любая неровность будет угрожать падением.
За езду вдвоем, согласно ч.2 ст. 12.29 КоАП РФ, предусмотрен административный штраф в размере 800 руб.
Если нарушение скорости и правил езды совершено в нетрезвом виде — штраф увеличивается до 1,5 тыс. рублей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.