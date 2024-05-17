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В Подмосковье зафиксировали более 3 млн поездок на электросамокатах с марта

В Московской области электросамокаты набирают все большую популярность. С начала сезона ими воспользовались более 3 млн раз, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«С начала открытия сезона, с марта, в Московской области уже зафиксировано свыше 3 млн поездок», — отметил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.

Он также добавил, что при этом нарастает дискуссия о том, что некоторые пользователи СИМ не соблюдают правила дорожного движения и создают угрозу для пешеходов.

«В основном это такие нарушения, как передвижение вдвоем на одном электросамокате, проезд по зебре и парковка в неположенном месте. За такие нарушения сервис проката может заблокировать аренду, кроме этого, законодательством предусмотрены штрафы», — подчеркнул Гаджиев.

Правила для электросамокатов

Разрешенная скорость

Максимальная разрешенная скорость, с которой можно ездить на электросамокате — 25 км/ч. В жилых зонах, велосипедных зонах и на дворовых территориях скорость не должна превышать 20 км/ч. Согласно ч.2 ст. 12.29 КоАП РФ за нарушение скорости предусмотрен административный штраф в размере 800 руб.

Где и как можно ездить на электросамокате

Детям младше 7 лет;

— тротуары, пешеходные и велопешеходные дорожки (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон и только в сопровождении взрослых;

Детям от 7 до 14 лет;

— тротуары, пешеходные, велосипедные и велопешеходные дорожки, а также в пределах пешеходных зон;

Детям старше 14 лет и взрослым

— велоинфраструктура → пешеходная зона → обочина → правый край проезжей части, на которой скорость ограничена до 60 км/ч.

На каком самокате можно ехать по проезжей части, где скорость ограничена до 60 км/ч:

которые оборудованы тормозной системой, звуковым сигналом, световозвращателями (белого цвета спереди, оранжевого или красного цвета с боковых сторон и красного цвета сзади), фарой (фонарем) белого цвета спереди.

двигаться нужно по ходу движения транспортных средств в один ряд. Запрещаются обгон или объезд с левой стороны.

при движении в темное время суток, в тоннелях или в условиях недостаточной видимости на СИМ должны быть включены передние фары и задний фонарь. Водителю СИМ нужно быть в одежде со световозвращающими элементами.

Если пользователь СИМ собьет человека и причинит по неосторожности вред его здоровью легкой или средней тяжести, — ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ, штраф 1-1,5 тыс. рублей

Если пользователь СИМ создаст помехи в движении ТС, — по ч. 1 ст. 12.30 КоАП РФ штраф 1 тыс. рублей.

На пешеходном переходе необходимо спешиваться и катить самокат рядом. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля может не успеть отреагировать на человека, который быстро приближается на СИМ.

За проезд пешеходного перехода на СИМ предусмотрен административный штраф в размере 800 руб. согласно ч.2 ст. 12.29 КоАП РФ.

Ездить вдвоем на одном электросамокате запрещено. Управлять самокатом будет намного сложнее — из-за перевеса и неправильного распределения массы легко потерять равновесие даже на простых поворотах, а любая неровность будет угрожать падением.

За езду вдвоем, согласно ч.2 ст. 12.29 КоАП РФ, предусмотрен административный штраф в размере 800 руб.

Если нарушение скорости и правил езды совершено в нетрезвом виде — штраф увеличивается до 1,5 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.