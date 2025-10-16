В Подмосковье зафиксировали 8 ДТП на ж/д переездах с начала года

В Подмосковье с начала года произошло 8 ДТП при пересечении железнодорожных путей, что на два больше, чем за тот же период прошлого года. За аналогичный период прошлого года в регионе зафиксировано 4 ДТП на железнодорожных переездах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Чаще всего ДТП на переездах происходят на малоинтенсивных участках, когда водители теряют бдительность и пересекают железнодорожные пути на запрещающие сигналы перед приближающимся поездом.

Для повышения безопасности на железной дороге МЖД, в том числе совместно с представителями администраций городских и муниципальных округов и Минтранса Подмосковья, проводит регулярные рейды и акции по привлечению внимания к соблюдению правил проезда железнодорожных переездов.

Московская железная дорога призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Важно помнить, что мгновенно остановить поезд невозможно. Нарушая правила, водители подвергают опасности не только себя, но и жизни пассажиров поездов, работников локомотивных бригад.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.