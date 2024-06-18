В Подмосковье за прошлую неделю эвакуировали более 3,2 тыс автомобилей

За прошедшую неделю с подмосковных улиц было перемещено более 3,2 тыс. автомобилей, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Наибольшее количество транспортных средств было эвакуировано в Ленинском округе, их число составило 335 автомобилей.

Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам на территории МО: 112 или проверить самостоятельно на сайте центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Автомобиль может быть эвакуирован в том случае, если автомобиль припаркован в зоне действия запрещающих знаков: «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», «Стоянка запрещена по четным числам месяца», а также, если автомобиль (без наличия основания) припаркован в зоне действия знака «Стоянка для инвалидов».

Также в случае, если автомобиль припаркован на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.