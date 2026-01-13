В Подмосковье за новогодние праздники эвакуировали более 3 тыс автомобилей

С 1 по 12 января в Московской области эвакуировали 3 382 автомобиля, припаркованных с нарушениями, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В период новогодних праздников сотрудники центра безопасности дорожного движения Московской области зафиксировали 3 382 случая неправильной парковки. Наибольшее количество нарушений выявили в Красногорске, где на штрафстоянки отправили 389 автомобилей. В Мытищах эвакуировали 375 машин, в Люберцах — 348, в Котельниках — 249, в Королеве — 203.

Чаще всего нарушали правила владельцы автомобилей марок KIA (343 случая), ВАЗ (286), Hyundai (262), Geely (207), Volkswagen (196) и Chery (179). Нарушения включали парковку под запрещающими знаками, на остановках общественного транспорта, а также в местах, затрудняющих проезд экстренных служб и дорожной техники.

В министерстве напомнили, что эвакуация возможна за парковку в зоне действия запрещающих знаков, на местах для инвалидов без соответствующих оснований, во втором ряду и на пешеходных переходах. Узнать местонахождение эвакуированного автомобиля можно по телефону 112 или через приложение 112 МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.