В Подмосковье за неделю отремонтировали 15 линий освещения

Специалисты Мосавтодора за неделю восстановили 15 линий освещения на региональных дорогах в восьми округах Подмосковья. Работы провели в Подольске, Люберцах, Серпухове, Фрязине, Балашихе, Егорьевске, Ступине и Домодедове, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Подольске восстановили две линии освещения — на улице Школьной в микрорайоне Климовск и на улице Объездная Дорога в поселке Железнодорожный. В городском округе Люберцы отремонтировали три участка: на 1-м км Быковского шоссе, на улице Ленина в Дзержинском и на Островецком шоссе в деревне Островцы.

В Серпухове после ремонта заработали линии на улице Ленина в поселке Большевик и на улице имени А. И. Калинина в селе Липицы. Во Фрязине освещение восстановили на улицах Полевой и Московской, а также на проспекте Мира.

Кроме того, работы выполнили на улице Линейной в микрорайоне Купавна Балашихи, на улице Бронницкой в Егорьевске, на улице Горького в Ступине и на 58-м км Каширского шоссе в городском округе Домодедово.

В ведомстве подчеркнули, что исправное освещение повышает безопасность всех участников дорожного движения. Специалисты Мосавтодора регулярно проверяют состояние инфраструктуры и при необходимости проводят ремонт.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.