В Подмосковье за неделю отремонтировали 10 остановок

Специалисты Мосавтодора за минувшую неделю восстановили 10 поврежденных остановочных павильонов на региональных дорогах в восьми округах Подмосковья. Работы провели для повышения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ремонт выполнили на Лихачевском проспекте в Долгопрудном, улице Пушкинской в Дмитрове и проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде. Специалисты заменили поврежденные элементы конструкций, восстановили остекление, отремонтировали лавочки и урны.

В Раменском округе остановки привели в порядок на улице Коммунистической в окружном центре и на улице Новошоссейной в поселке совхоза Сафоновский. В Подольске работы прошли на улице Академика Доллежаля и на Объездной дороге в поселке Сосновый Бор.

Кроме того, павильоны отремонтировали на Егорьевском шоссе в поселке городского типа Красково в Люберцах, на улице Совхозной в деревне Пирогово в Мытищах и на дороге в деревне Волосово в Чехове. В ведомстве отметили, что специалисты продолжают мониторинг состояния остановок и при необходимости оперативно проводят восстановительные работы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.