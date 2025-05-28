В Подмосковье за неделю эвакуировали более 4,1 тыс автомобилей

За минувшую неделю с улиц Московской области было перемещено 4 111 транспортных средств, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. Это на 12 автомобилей больше по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным Центра безопасности дорожного движения Подмосковья, наибольшее количество транспортных средств на минувшей неделе эвакуировали в следующих округах: Мытищах (323 ТС), Ленинском (286 ТС), Химках (280 ТС), Красногорске (274 ТС).

Минтранс Подмосковья обращает внимание автомобилистов и призывает соблюдать правила парковки: не оставлять транспортные средства на остановках общественного транспорта, не перекрывать проезды, препятствуя проезду экстренных служб. Эвакуировать автомобиль могут за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), а также за парковку во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним), на остановке общественного транспорта.

Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.