В Подмосковье за неделю эвакуировали более 4 тыс неправильно припаркованных автомобилей

В Московской области за минувшую неделю эвакуировали 4 131 автомобиль, припаркованный с нарушениями, что на 68 меньше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным центра безопасности дорожного движения Московской области, больше всего нарушений правил парковки зафиксировали в Красногорске, где на штрафстоянки переместили 426 автомобилей. В Ленинском округе эвакуировали 399 машин, в Химках — 397, в Мытищах — 328, в Люберцах — 256.

Чаще всего нарушения допускали владельцы автомобилей марок KIA (425 случаев), Hyundai (296), ВАЗ (295), Geely (236), Chery (199) и Volkswagen (198).

В министерстве напомнили, что эвакуация проводится за парковку под запрещающими знаками, на местах для инвалидов без соответствующих оснований, во втором ряду, на пешеходных переходах и на остановках общественного транспорта.

В ведомстве призвали водителей соблюдать правила парковки, чтобы не мешать проезду экстренных служб и дорожной техники. Узнать местонахождение эвакуированного автомобиля можно по телефону 112 или через приложение 112 МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.