В Подмосковье выступили с инициативой запрета питбайков без наличия прав

Питбайки — это легкие двухколесные транспортные средства с механическим двигателем, похожие на мотоциклы. На сегодняшний день в законодательстве не предусмотрено регулирование для питбайков, поэтому зачастую на них ездят дети.

Они используются для спорта, но при этом могут развивать высокую скорость. Зачастую родители покупают их детям, у которых нет ни прав, ни навыков управления. Родители часто не осознают рисков, а дети садятся за руль без подготовки.

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Толмачев рассказал, что в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» партия оперативно отслеживает изменения в городской транспортной сфере.

«В результате работы по регулированию правил езды на самокатах и других средствах индивидуальной мобильности нам удалось добиться снижения числа ДТП с участием детей и молодежи. Кикшеринг стал прозрачнее и безопаснее: на арендных самокатах появились номера для идентификации водителей, заработали штрафы и запретительные меры», — рассказал Александр Толмачев.

Сейчас же, по словам Александра Толмачёва, появилась новая угроза для детей — питбайки.

«В прошлом мотокроссом все занимались в спортивных секциях, но последние несколько лет питбайки вышли за их пределы. За рулём — дети без спортивной и специальной подготовки, не знающие правил дорожного движения. Питбайки — привлекательный вид техники: дешевле мотоциклов, при этом скорости примерно такие же. А главное — нет внятных правил эксплуатации. Кому можно ездить, кому нельзя, тоже непонятно. Это нам и предстоит исправить», — подчеркнул Александр Толмачев.

Основная проблема, по словам депутата в том, что на сегодняшний день понятия «питбайк» в законодательстве нет. Отсутствует механизм контроля покупки питбайка.

В связи с этим «Единая Россия» предлагает законодательно урегулировать сферу продажи питбайков.

Законопроектом предлагается, что питбайки и мотоциклы с механическим двигателем можно будет купить только при наличии водительских прав категории «А» или если человек занимается мотоспортом в официальной организации.

Кроме этого, проект закона предусматривает запрет на использование устройств, оборудованных механическим двигателем (не являющихся транспортными средствами), на дорогах. Предполагается, что министерство спорта РФ определит, где можно безопасно кататься (например, на специальных площадках, трассах).

Заведующий отделом медико-социальных проблем семьи и детей Министерства здравоохранения Московской области Мария Таубес считает, что родители должны нести ответственность и объяснять, где и как можно кататься. Поскольку питбайк является спортивным инвентарём, он должен использоваться только на специально отведённых площадках и трассах.

Заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Евгения Каретникова подчеркнула, что основная сложность в том, что питбайки не считаются транспортным средством, а будучи спортинвентарем, тем не менее выезжают на дороги общего пользования, что приводит к большому количеству ДТП. «В части федеральных инициатив мы поддерживаем предложение выделения питбайков как отдельного вида транспортного средства. Также необходимо рассмотреть вопрос о введении прав на управление этим видом техники».

Евгения Каретникова также рассказала, что помимо этого на региональном уровне готовится законопроект о запрете продажи топлива несовершеннолетним.