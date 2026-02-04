сегодня в 12:12

В Подмосковье выпустили карты «Стрелка» с дизайном «Зима в Подмосковье»

Мострансавто при поддержке министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области выпустило тысячу лимитированных транспортных карт «Стрелка» с дизайном «Зима в Подмосковье». Карты доступны на ряде автовокзалов и автостанций, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Лимитированная серия транспортных карт «Стрелка» с эксклюзивным дизайном «Зима в Подмосковье» посвящена одноименному туристическому проекту правительства Московской области. Всего выпущено тысяча экземпляров.

Приобрести тематические карты можно в кассах некоторых автовокзалов и автостанций Мострансавто. Стоимость карты составляет 200 рублей: 80 рублей — залог, 120 рублей зачисляются на баланс.

Картой «Стрелка» можно оплатить проезд на городских, пригородных и междугородних маршрутах Мострансавто. Для пассажиров действует система лояльности: с 1 по 20 поездку скидка не предоставляется, с 21 по 30 поездку — 10%, с 31 по 40 — 15%, с 41 по 50 — 20%, с 51 поездки — 35%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.