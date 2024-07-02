В Подмосковье выявили свыше 170 нарушителей правил перехода через ж/д пути

В рамках комплекса мер по снижению смертности на объектах железнодорожной инфраструктуры в Московской области продолжают устанавливать специальные камеры, фиксирующие нарушения правил перехода через ж/д пути. Сейчас в регионе установлено более 120 таких камер. С начала года с помощью камер зафиксировано свыше 170 нарушителей, которым были выписаны штрафы, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Система не просто фиксирует нарушения, но и способна определить личность нарушителя, после чего по видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности, штраф составляет 1500 рублей.

«С начала года в на железнодорожных путях погибло порядка 95 человек, при этом 53 случая зафиксировано на „опасных тропах“, еще 30 — на пешеходных переходах и 14 — на ж/д платформе», — добавили в ведомстве.

В рамках комплекса мер по снижению смертности на железной дороге Подмосковья также строят и реконструируют надземные и наземные пешеходные переходы через железнодорожные пути, ликвидируют несанкционированные подходы к ж/д путям, проводят профилактические рейды и дежурства на станциях.

Минтранс Подмосковья призывает всех жителей и гостей региона быть внимательными и не нарушать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Нужно переходить пути только по санкционированным пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора, снимать капюшоны и наушники вблизи железнодорожных путей, не отвлекаться на телефон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.