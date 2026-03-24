В Подмосковье выявили более 5,6 тыс безбилетников в автобусах

С начала 2026 года в автобусах Мострансавто в Подмосковье зафиксировали 5 610 случаев безбилетного проезда, что на 56% больше, чем годом ранее. Все нарушители привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наибольшее число нарушений зарегистрировано на маршруте №21 «Лобня (м/р Южный) – Шереметьево» — 715 случаев. Второе место занял маршрут №368 «МЦД Долгопрудная – Москва (м. Ховрино)», где выявлено 628 безбилетников. Нарушителей привлекли к ответственности по части 1 статьи 8.1 Кодекса Московской области об административных правонарушениях. Штраф за безбилетный проезд составляет 2 тыс. рублей.

Мострансавто, подведомственное министерству транспорта региона, регулярно проводит инструктажи с водителями и напоминает о запрете приема наличных средств и переводов. В Подмосковье действует закон от 07.06.2022 № 85/2022-ОЗ, согласно которому оплата проезда осуществляется банковскими картами, картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами жителей Московской области и Москвы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.