сегодня в 16:46

В Подмосковье введут временные ограничения движения на дороге М-5 «Урал»

До 1 мая 2024 года на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-5 «Урал» на участке с 27 по 28 км в период с 1:00 до 4:00 (продолжительностью не более 30 минут) будет закрыто движение транспорта в связи с проведением монтажных работ, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагисталь».

Водителям необходимо скорректировать маршрут в указанное время или ожидать окончания работ на месте.

Место производства работ и вариант объезда отмечено на карте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.