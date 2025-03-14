В Подмосковье вступает в силу запрет на предложение услуг по перевозке такси у аэропортов

С конца следующей недели в Московской области вступает в силу запрет на предложение услуг по перевозке такси в случае отсутствия стоек для их заказа на территории аэропортов. Постановление направлено на безопасность пассажиров и борьбу с нелегальными перевозчиками такси, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Часто люди соглашаются на услуги нелегальных перевозчиков, а это небезопасно. Сейчас в аэропортах работают так называемые «зазывалы» — люди, которые предлагают услуги такси, не имея необходимых разрешений. Как раз против этой незаконной деятельности и направлен новый запрет. Для пассажиров ничего не изменится: заказать такси можно будет также через мобильное приложение агрегатора, позвонив в службу такси или через стойки в аэропортах», — сказала начальник управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса Московской области Евгения Каретникова.

На стойках в аэропортах можно заказать аккредитованный автомобиль любого агрегатора или службы такси. При этом пассажир может быть уверенными, что у водителя есть все необходимые разрешения.

Использование услуг нелегального такси небезопасно, так как водители не имеют предрейсового медицинского и технического осмотров, зачастую не имеют необходимого водительского стажа. Кроме того, услуги таких водителей как правило дороже.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.