В Подмосковье восстановлены знаки на 8 дорогах

Специалисты «Мосавтодора» восстановили выцветшие, поврежденные или отсуствующие дорожные знаки на восьми дорогах, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Работы провели по следующим адресам: проспект Гагарина в Люберцах, ул. Центральная в г. Щелково, ул. Советская в г. Егорьевск, ул. Школьная в Волоколамске, Волковское шоссе в г. Мытищи, а также дороги в д. Давыдово Орехово-Зуевского округа, р. п. Михнево в г. о. Ступино и д. Ляхово в г. о. Домодедово.

Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии. Специалисты «Мосавтодора» оперативно принимают меры по ремонту и замене деформированных знаков.

Также в ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, дорожных знаков и светофоров, линий освещения — всех элементов, которые влияют на безопасность движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.