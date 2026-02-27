В Подмосковье вечером 26 февраля загруженность дорог достигла 7 баллов

Загруженность дорог Московского региона вечером 26 февраля составила 7 баллов. Основные затруднения движения зафиксированы на ряде федеральных и региональных шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, движение осложнено на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

В министерстве призвали водителей соблюдать правила безопасности. Автомобилистам рекомендуют не отвлекаться на телефон за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.