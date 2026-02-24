В Подмосковье вечером 24 февраля пробки достигли 6 баллов

сегодня в 21:45

Загруженность дорог Московского региона вечером 24 февраля достигла 6 баллов. Основные затруднения движения зафиксированы на ряде федеральных и региональных шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Во вторник вечером движение осложнено на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали жителей и гостей региона учитывать дорожную обстановку при планировании поездок.

Водителям рекомендуют быть особенно внимательными из‑за возможных осадков и гололедицы, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.