В Подмосковье в рамках проекта продолжается строительство новых тротуаров

«Дорожники обустраивают тротуары протяженностью 13 км в шести городских округах: Шаховской, Шатуре, Егорьевске, Зарайске, Солнечногорске и Подольске. Новые тротуары, которые строят с учетом доступа маломобильных граждан, сделают путь к домам, образовательным и медучреждениям, а также к объектам транспортной инфраструктуры удобнее», — сказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Новый тротуар появится в д. Судислово г. о. Шаховская, он обеспечит местным жителям комфортный подход к домам, детскому саду, дому культуры и местной амбулатории. В г. о. Шатуре работы выполняют на ул. Центральной в с. Кривандино, что обеспечит проход к почте, дому культуры, стадиону, церкви, ж/д станции, а также к местной достопримечательности — Кривандинским мегалитам. В г. о. Егорьевске дорожные службы обустраивают тротуары в д. Леоново и с. Саввино, там работы будут выполнены благодаря голосованию жителей на портале «Добродел». Тротуары строят на ул. Первомайской в г. Зарайске, между деревнями Лопотово и Полежайки в г. о. Солнечногорске и в д. Новоселки в г. о. Подольске.

В этом году уже построили 67 новых тротуаров протяженностью 54 км, в числе недавно завершенных объектов: тротуар (2,2 км) на ул. Володарского в г. Наро-Фоминске — между остановками «Володарский поворот» и «Старые сосны», два тротуара общей протяженностью более 1,5 км в д. Шишкино г. о. Домодедово — между остановками «Шишкино» и «СНТ Криптон», от д. 8 до въезда в п. Брусникино, тротуар (400 м) в п. Авсюнино Орехово-Зуевского округа — от магазина Дикси до поворота на д. Селиваниху, недалеко расположена поликлиника, а также тротуар (500 м) по ул. Футбольной в с. Дмитровский Погост г. о. Шатура — от д. 40 до поворота к лицею на Чкаловском переулке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что в Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.