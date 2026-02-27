В Подмосковье в марте изменят расписание поездов двух направлений

Расписание части пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений изменится в марте в Подмосковье из-за ремонтных работ и реконструкции инфраструктуры. Корректировки затронут несколько участков и станций, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Изменения связаны с работами на участках Катуар — Икша, Бескудниково — Москва-Бутырская, Лобня — Катуар, Кунцево-1 — Одинцово. Также ремонт пройдет на станциях Каналстрой, Соревнование, Вербилки, Орудьево и Тестовская, где продолжается реконструкция пассажирской инфраструктуры.

На Савеловском направлении работы запланированы на 2, 4, 16, 18, 20, 24, 25 и 28 марта. На Белорусском направлении они будут идти в течение месяца преимущественно ночью — с 1:00 до 5:00. На станциях Каналстрой, Соревнование, Вербилки и Орудьево ремонт пройдет в дневное время — с 11:10 до 15:00 в период со 2 по 24 марта.

В расписании ряда поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок. Часть электричек проследует по укороченным маршрутам, несколько поездов временно выведут из графика. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на вокзалах и остановочных пунктах, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.