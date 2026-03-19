В Подмосковье в марте число наездов на переходах снизилось

Снижение аварийности зафиксировали на дорогах Подмосковья с 1 по 17 марта 2026 года: произошло 108 ДТП, погибли 14 человек, еще 144 получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число аварий сократилось на 22%, а погибших — на 39%, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, в период с 1 по 17 марта произошло на 30 ДТП меньше, чем годом ранее. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин пояснил, что на ситуацию повлияли погодные условия и профилактическая работа в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», включая установку дорожных знаков и дополнительной подсветки.

«В этом году в период с 1 по 17 марта в Подмосковье произошло на 30 ДТП меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Это связано не только с изменением погодных условий, но и с работой на опережение в рамках реализации нацпроекта „Инфраструктура для жизни“: установкой элементов инфраструктуры, среди которых знаки и дополнительная подсветка», — рассказал Марат Сибатулин.

Самым частым видом аварий стали столкновения — 53 случая, почти половина от общего числа ДТП. В них погибли 4 человека и 90 получили травмы. Годом ранее было зарегистрировано 64 таких аварии, в которых погибли 11 человек и пострадали 75.

Количество наездов на пешеходов на переходах снизилось до 14 случаев против 21 годом ранее, погибших нет. Также сократилось число съездов с дороги — один случай против десяти в 2025 году. При этом выросло число наездов вне переходов — 28 ДТП с 5 погибшими против 26 годом ранее.

«Мы сделали упор на реализацию мероприятий для снижения аварийности среди пешеходов, что уже принесло результат. С начала года снизили скоростной режим на подъездах к 1,3 тысяче пешеходных переходов, дополнительно подсветили более 190 переходов и смонтировали около 100 шериф-балок на опасных участках дорог вне населенных пунктов», — добавил министр.

Большинство аварий произошло в светлое время суток — 68 ДТП. Самым аварийным днем стало 14 марта, когда зафиксировали 12 происшествий, а 9 марта обошлось без ДТП. В праздничный день 8 марта зарегистрировали 8 аварий. Наиболее опасным временем оказался промежуток с 18:00 до 20:00 — 18 ДТП, из них 13 произошли с 19:00 до 20:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.