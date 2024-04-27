В Подмосковье в мае стартует речная навигация

С 1 мая в Подмосковье начнут работать речные маршруты: по Москве-реке в районе Лыткарина, на реке Оке в Коломне и в Серпухове. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В Подмосковье ежегодно в мае запускают три речных маршрута: в Коломне, Серпухове и Лыткарине. С каждым годом число пассажиров водного транспорта в регионе растет. Ведь данный способ передвижения помогает существенно сократить время в пути. Так, за прошлый год им воспользовались порядка 32 тыс. пассажиров», — рассказал зампредседателя правительства Московской области, министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

В Коломне от причала «Бочманово» до причала «Притыка» в выходные и праздничные дни будет курсировать пассажирский теплоход «Москва». Протяженность маршрута составит 24 км, а время в пути — 1 час 40 минут. Маршрут будет работать до 29 сентября.

В Лыткарине перевозку пассажиров будет осуществлять катер «Стриж» по маршруту от причала «Лыткарино» до причала «Андреевское». Судно проходит маршрут в 800 м менее чем за 10 минут. Маршрут будет работать до 20 ноября.

От причала «Серпухов» до причала «Сады» будет курсировать теплоход «Зуша». Протяженность маршрута составит 4 км, время в пути — 40 минут. Теплоход будет совершать шесть рейсов ежедневно, кроме понедельника. Маршрут будет работать до 29 сентября.

Оплатить проезд на водных маршрутах можно наличными, банковскими и транспортными картами «Стрелка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.