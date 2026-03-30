В Подмосковье в апреле изменят расписание электричек МЖД

Расписание пригородных поездов пяти направлений Московской железной дороги изменится в апреле из‑за ремонтных работ на ряде станций и перегонов, в том числе на МЦД‑1 и МЦД‑2. Корректировки коснутся Ярославского, Савеловского, Белорусского, Курского и Рижского направлений, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Изменения связаны с технологическими «окнами» на станциях Бужаниново и Москва-Бутырская, а также на участках Люблино-Сортировочное-Северное — Подольск, Серпухов — Шарапова Охота, Москва-Бутырская — Бескудниково, Лобня — Икша, Вербилки — Соревнование. В период работ у части поездов скорректируют время отправления и прибытия, количество остановок, некоторые электрички проследуют по укороченным маршрутам, ряд рейсов временно выведут из графика.

На станции Бужаниново работы пройдут 31 марта с 22:00 до 7:25 1 апреля, в те же часы 7–8 апреля, а также 1 и 8 апреля с 11:30 до 13:30. На Москва-Бутырской ремонт запланирован 5 апреля с 00:00 до 10:00, движение организуют по одному пути в реверсивном режиме. На участке Серпухов — Шарапова Охота «окна» назначены 2, 3 и 6 апреля с 13:30 до 15:20 в связи с капитальным ремонтом Старосимферопольского шоссе в районе Лукино.

Кроме того, в течение апреля работы проведут на нескольких участках Савеловского направления и на перегоне Подольск — Люблино-Сортировочное-Северное, преимущественно в ночные часы с 00:00 до 5:00. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять расписание на вокзалах, остановочных пунктах, на сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.