В Подмосковье в 2025 году обновили более 200 км федеральных трасс

В 2025 году в Московской области обновили верхние слои дорожного покрытия на более чем 200 км федеральных трасс, включая М-9 «Балтия», М-8 «Холмогоры», М-2 «Крым», А-108 и другие, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В 2025 году дорожники ФКУ «Центравтомагистраль» обновили верхние слои покрытия на наиболее изношенных участках федеральных трасс М-9 «Балтия», М-8 «Холмогоры», М-2 «Крым», А-108 «Московское большое кольцо», А-104 «Дмитровское шоссе» и М-5 «Урал» в Подмосковье. Работы проводились по технологии объемно-функционального проектирования, что повысило устойчивость асфальта к погодным условиям и деформациям.

На трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым» обновили участки протяженностью 57 и 30 км соответственно, на М-8 «Холмогоры» — 20 км. На Московском большом кольце в Сергиево-Посадском и Орехово-Зуевском округах заменили покрытие на 15 км, аналогичные работы провели на Дмитровском шоссе и М-5 «Урал» в округах Воскресенск и Коломна.

Капитальный ремонт трассы М-9 «Балтия» на участке с 118 по 158 км позволил расширить дорогу с двух до четырех полос на 40 км. Работы возле границы с Тверской областью завершены, а в районе Волоколамска завершатся в 2026 году. Пропускная способность трассы увеличится вдвое.

Продолжается капитальный ремонт дороги Р-22 «Каспий» с расширением проезжей части и установкой барьерного ограждения. Работы планируется завершить в декабре 2026 года. Также идет реконструкция М-8 «Холмогоры» на участке с 35 по 47 км, где количество полос увеличат с четырех до восьми, а пропускная способность трассы возрастет вдвое. Завершение работ запланировано на 2028 год.

В 2026 году планируется привести в нормативное состояние еще более 100 км федеральных дорог региона.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.