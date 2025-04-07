В Подмосковье увеличили выплаты водителям автобусов до 30 тыс рублей

В апреле 2025 года сумма единовременной выплаты по программе «Рекомендация кандидатов» в «Мострансавто» увеличена до 30 тысяч рублей. Такую сумму получит сотрудник «Мострансавто» за привлечение на работу в компанию водителя или слесаря после испытательного срока кандидата, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Вакансии по этим специальностям открыты в филиалах компании, расположенных в разных городах Московской области. Компания, подведомственная министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, предлагает официальное трудоустройство, конкурентную заработную плату, социальный пакет, современные и комфортабельные автобусы, бесплатные поездки в ТС предприятия.

На сегодняшний день в «Мострансавто» трудятся 10 388 водителей автобусов. Для них предусмотрены бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до 12 тыс. руб. за аренду жилья для иногородних сотрудников, увеличенный отпуск до 42 календарных дней, бесплатная форменная одежда, бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря. Предусмотрены также периодические медицинские осмотры за счет предприятия. Иногородним водителям автобусов, адрес регистрации которых находится на расстоянии более 400 км от места работы, после прохождения испытательного срока, один раз в полгода выплачивается компенсация расходов на оплату проезда от места работы до места жительства и обратно в виде денежной выплаты до 100% фактических расходов на оплату проезда (размер выплаты не может превышать 10 тыс. руб.).

Кроме того, водители автобусов при трудоустройстве в «Мострансавто» получают единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей. Выплата предусмотрена для тех, кто не работал в компании в течение последнего года или впервые устраивается на работу в «Мострансавто». Также после получения выплаты водитель автобуса/слесарь должен отработать в «Мострансавто» в течение одного года.

Актуальные вакансии размещены на официальном сайте в разделе «О компании»/«Вакансии». Соискатели также могут обращаться в единый центр подбора персонала по телефонам +7 (495) 419-17-95 или +7 (903) 161-92-91. Кандидат на должность водителя автобуса должен иметь среднее общее образование, достичь 21 года и обладать водительскими правами категории D. Также в «Мострансавто» действует программа профессиональной переподготовки водителей на категорию D, после успешной сдачи экзаменов соискателям гарантировано трудоустройство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.