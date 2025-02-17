В Подмосковье увеличили время проезда по Пятницкому шоссе

Специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области продолжают работу по оптимизации движения на дорогах, и за неделю они скорректировали режим работы четырех светофорных объектов в Щелкове и Химках, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В Щелкове увеличили время выезда с ул. Фабричной на ул. Вокзальную на 7 секунд с 11:00 до 17:00.

А в деревне Брехово городского округа Химки оптимизировали движение по Пятницкому шоссе: на 7 секунд увеличили время проезда по прямому ходу шоссе, скорректировав работу светофора на пересечении Пятницкого и Кутузовского шоссе, а также оптимизировали работу двух пешеходных светофоров на 43-м и 44-м км Пятницкого шоссе.

Работа по перенастройке и корректировке светофорных объектов продолжается — специалисты мониторят дорожную ситуацию и при необходимости вносят необходимые изменения за счет чего пропускная способность участков повышается в среднем на 10-15%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.