В Подмосковье увеличили время проезда на двух шоссе

В рамках работ по ликвидации пробок и оптимизации движения специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области скорректировали режим работы трех светофоров. Время проезда увеличили на двух шоссе в Красногорске и Ленинском округе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В д. Путилково г. о. Красногорск увеличили время проезда по Путилковскому шоссе с 12:00 до 16:00, скорректировав работу светофора на пересечении шоссе со Спасо-Тушинским бульваром, а также увеличили время работы левоповоротной секции с шоссе на Проектируемый проезд 6411.

В г. Видном Ленинского округа увеличили время проезда по Каширскому шоссе и увеличили время поворота налево с Володарского шоссе для общественного транспорта, скорректировав режим работы светофора на пересечении Каширского и Володарского шоссе.

В ведомстве отметили, что на дорогах Подмосковья проводится оптимизация движения — специалисты анализируют дорожную ситуацию и при необходимости вносят точечные корректировки, чтобы повысить пропускную способность участка дороги и ликвидировать заторы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.