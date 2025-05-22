В Подмосковье увеличили штраф за езду по чужой соцкарте на транспорте

В Мособлдуме в целом приняли изменения в Кодекс Московской области об административных правонарушениях — теперь штраф за неправомерное использование документов для проезда на наземном транспорте составит 4 тыс. руб вместо прежних 2,5 тыс., передает корреспондент РИАМО.

Заместитель председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Дмитрий Дениско отметил, что поскольку Москва и Московская область являются единым транспортным контуром, а в столице с мая 2023 года штраф уже увеличен до 4 тыс. руб, установить в Подмосковье равнозначную административную ответственность за указанное правонарушение является целесообразным.

По его словам, изменения позволят сократить количество случаев использования чужих социальных карт жителя Московской области при оплате проезда. Только в 2024 году число таких нарушений выросло в полтора раза — инспекция вынесла 1055 постановлений против 701 в прошлом году.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.