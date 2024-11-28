В Подмосковье увеличили штраф за безбилетный проезд до 2 тысяч рублей

В Мособлдуме в целом приняли закон об увеличении штрафов за безбилетный проезд на общественном транспорте до 2 тыс. руб., передает корреспондент РИАМО.

«Штраф составлял 1 тыс. рублей, он увеличивается до 2 тыс. рублей. Как показывают данные, количество безбилетников в регионе растет. В 2023 году было выписано почти 26 тыс. штрафов. За 9 месяцев текущего года уже выписано более 17 тыс. штрафов, это на 857 постановлений больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — сказал председатель комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Мособлдумы Максим Коркин.

Он добавил, что на некоторых маршрутах штраф превышает стоимость поездки всего лишь в три раза. Фактически для пассажиров-безбилетников выгоднее оплатить штраф, если они встретятся с контролером, а остальные поездки не оплачивать.

«Наша главная цель — не наказать. Важно, чтобы пассажиры ответственно относились к покупке билета. Ведь оплаченный билет — это возможность для перевозчика регулярно обновлять подвижной состав, обслуживать транспортные средства, что влияет в целом на улучшение качества транспортного обслуживания», — отметил Коркин.

Закон вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что обновление и ремонт автобусов в Подмосковье имеют важное значение.

«Мы обсуждаем мероприятия, направленные на стабильную работу транспорта. Зимой, когда холодно, важно, чтобы печки были исправны, летом <…> достаточно высокая температура, <…> поэтому в автобусах должны работать кондиционеры. Наша задача — не допустить роста жалоб», — сказал Воробьев.