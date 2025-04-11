В Подмосковье увеличат число автобусов на маршрутах до храмов и кладбищ 13 апреля

Для обеспечения комфортного проезда жителей до храмов и кладбищ в предстоящее Вербное воскресенье 13 апреля перевозчики увеличат транспортную работу, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На четырех маршрутах «Мострансавто» № 7, 41, 31 и 26 будет увеличено количество автобусов.

В Егорьевске на маршрут № 7 «Дорожный участок — ул. Владимирская» до Егорьевского городского кладбища добавят четыре автобуса. В Люберцах на маршрут № 41 «ст. Люберцы — Новолюберецкое кладбище» до Старого Люберецкого муниципального кладбища и Нового Люберецкого кладбища добавят три автобуса. В Балашихе на маршрут № 26 «ст. Железнодорожная — Дятловка» до Дятловского кладбища добавят один автобус, а на маршруте № 31 «Балашиха-2 — Новский квартал» до Новского кладбища изменят класса автобусов и добавят еще один. На всех маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Для удобства пассажиров 13 апреля ЦППК совместно с МЖД назначат дополнительные остановки на станциях, расположенных вблизи храмов и мемориальных мест.

Так, на Белорусском направлении девять поездов будут дополнительно останавливаться на ст. Отрадное и 14 — на ст. Здравница. На Рижском направлении восемь поездов будут дополнительно останавливаться на ст. Троицкая и еще три поезда — на ст. Миитовская. На Киевском направлении пять поездов будут дополнительно останавливаться на ст. Алабино.

В ведомстве призвали пассажиров заранее планировать свои поездки и уточнять актуальное расписание на сайтах «Мострансавто», ЦППК и МЖД.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.