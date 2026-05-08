В Подмосковье утром 8 мая загруженность дорог достигла 4 баллов

Загруженность дорог в Подмосковье утром 8 мая оценивается в 4 балла. Основные затруднения зафиксированы на ряде федеральных и региональных трасс, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, движение затруднено на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском и Киевском шоссе. Также пробки отмечаются на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском направлениях.

В министерстве транспорта призвали водителей быть предельно внимательными за рулем. Автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Ленинский городской округ, чтобы проверить готовность транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе. По словам главы региона, строительство завершится уже в этом году.

«Чтобы увеличить пропускную способность Каширского шоссе два года назад начали его большую реконструкцию от транспортной развязки на пересечении Каширки с А-105 (подъезд к аэропорту Домодедово) до поворота на Белокаменное шоссе в сторону Видного. Участок длиной почти 5 км расширим до 6—8 полос, построим разноуровневые транспортные развязки на пересечении с А-105, Володарским и Белокаменным шоссе. После завершения всех работ время проезда здесь составит не более 20 минут. Кроме того, разгрузим дороги в прилегающих деревнях и селах — Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, Остров и Молоково, а также в строящихся рядом микрорайонах», — заявил Воробьев.